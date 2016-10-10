Pfizer избавится от бизнеса по производству инфузионных препаратов

Pfizer договорилась о продаже подразделения инфузионной терапии компании ICU Medical, информирует Reuters. Сумма сделки оценивается в 1 млрд долларов.

Читайте такжеМеждународные фармкомпании впервые рассказали, кому и сколько платили в РоссииPfizer получила в собственность бизнес госпитальной инфузионной терапии в 2015 году после приобретения компании Hospira за 15 млрд долларов. Ежегодные продажи подразделения достигают 1,2 млрд долларов. Решение о продаже бизнеса Pfizer приняла в июле этого года, данный шаг поможет компании сконцентрироваться на своем основном направлении деятельности – разработке и реализации фармацевтической продукции.

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Согласно достигнутой договоренности, Pfizer получит 600 млн долларов денежными средствами и еще около 400 млн акциями ICU Medical. Таким образом, доля Pfizer в компании составит 16,6%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года.