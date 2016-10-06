Сейм Польши отклонил законопроект о полном запрете абортов

Польские парламентарии приняли позицию комиссии Сейма по вопросам юстиции и прав человека, которая 5 октября рекомендовала отклонить законопроект гражданского комитета «Стоп абортам», сообщает Польское радио.

Документом был предусмотрен полный запрет абортов в Польше и уголовная ответственность для каждого, кто станет причиной смерти зачатого ребенка, в том числе для матери.

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Перед голосованием представительница комитета «Стоп абортам» внесла поправку к законопроекту, которая заключалась в отказе от уголовного преследования матери, но из процедурных соображений ее не приняли.

За отклонение проекта проголосовало 352 депутата Сейма, 58 высказались против, а 18 воздержались от голосования.

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В Польше больше недели продолжались демонстрации с требованием не принимать законопроект о полном запрете абортов. Самая многочисленная из них - так называемый «Черный понедельник» - прошла по всей стране 3 октября.