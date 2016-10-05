Нобелевскую премию по химии вручили за создание молекулярных машин

Именно нарушения в механизме репарации нередко являются причиной возникновения серьезных заболеваний, в том числе и онкологических, сообщается на официальном сайте Nobel Prize.

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В этом же году премию получили Жан-Пьер Саваж (Jean-Pierre Sauvage), Фрейзер Штоддарт (Fraser Stoddart) и Бернард Феринга (Bernard L. Feringa). Премией были отмечены их достижения в области «дизайна и создания молекулярных машин». Крошечные молекулярные машины можно будет использовать и в медицинских исследованиях. С их помощью станет возможно проводить «молекулярные операции», доставлять в клетки лекарственные препараты, а также множество других манипуляций на клеточном и тканевом уровне. Кроме того, они найдут широкое применение и в других областях науки.

Традиционно список ученых, номинированных на Нобелевскую премию, держался в секрете, однако эксперты медиакомпании Thompson Reuters высказывали свои предположения.

Среди возможных лауреатов называли Джорджа Черча (George Church) и Фэна Чжана (Feng Zhang), исследователей, которые впервые применили методику для редактирования генома – технологию CRISPR. Это очень молодая технология – об ее использовании начали говорить с 2013 года, когда авторы опробовали ее на клетках мышей и человека. Отметим, что обычно премию вручают за фундаментальные открытия, сделанные несколько десятилетий назад. Технология CRISPR используется в последние годы все чаще и уже разрешены эксперименты по редактированию человеческого эмбрионального генома.

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Имели шансы получить премию и японские ученые Хироши Маеда (Hiroshi Maeda) и Ясухиро Матсумура (Yasuhiro Matsumura). Их открытия позволили исследователям по всему миру заняться разработкой методов направленной доставки лекарств к опухолевым клеткам. Таргетная доставка с помощью наночастиц сделала возможным поступление лекарственных препаратов туда, куда ранее доставить их было невозможно.

Еще один претендент – Деннис Юк-мин Ло (Dennis Yuk-ming Lo), который вместе со своими коллегами обнаружил в крови матери ДНК плода. Это позволило заняться разработкой методов неизвазивной пренатальной диагностики, с помощью которой можно определить пол и обнаружить генетические нарушения еще до рождения ребенка.