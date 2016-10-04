Одно яблоко в день сокращает риск развития пяти видов рака - исследование

10:54, 04 октября 2016
Зарубежные новости
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Итальянские ученые из Университета Перуджи пришли к выводу, что одно яблоко в день помогает сократить риск развития рака легких, ротовой полости, кишечника, желудка и груди.

УНИАН

В статье, опубликованной в журнале Public Health Nutrition, исследователи пишут, что они изучили отчеты 40 предыдущих исследований и нашли подтверждения тому, что один из самых популярных фруктов в Европе является эффективным средством профилактики онкологических заболеваний.

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Согласно исследованиям, яблоки почти вдвое снижают риск развития рака желудка и пищевода, на 20% - рака молочной железы, на 25% - рака легких.

Свой интерес к яблокам ученые объяснили тем, что это один из самых употребляемых фруктов в странах Европы. При этом яблоки являются источником фитохимикалиев, которые обладают противораковым воздействием.

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