Одно яблоко в день сокращает риск развития пяти видов рака - исследование

В статье, опубликованной в журнале Public Health Nutrition, исследователи пишут, что они изучили отчеты 40 предыдущих исследований и нашли подтверждения тому, что один из самых популярных фруктов в Европе является эффективным средством профилактики онкологических заболеваний.

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Согласно исследованиям, яблоки почти вдвое снижают риск развития рака желудка и пищевода, на 20% - рака молочной железы, на 25% - рака легких.

Свой интерес к яблокам ученые объяснили тем, что это один из самых употребляемых фруктов в странах Европы. При этом яблоки являются источником фитохимикалиев, которые обладают противораковым воздействием.