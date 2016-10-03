В Польше проходит общенациональный протест против полного запрета абортов

Женщины в Варшаве протестуют против полного запрета на аборты / REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, тысячи женщин взяли отгулы и в черной одежде вышли на улицы польских городов, чтобы высказать протест против возможного ужесточения законодательства, которое предусматривает, среди прочего, введение уголовной ответственности для матерей и врачей за прерванную беременность.

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Проект закона, против которого высказались сотни тысяч граждан, находится на рассмотрении в парламенте. В то же время законопроект, который предусматривал более либеральный подход к проблеме, был отвергнут парламентом.

В настоящее время аборты в Польше разрешены в случае угрозы жизни матери, повреждения плода или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. По официальным данным, ежегодно в 38-милионной Польше делается всего от нескольких сотен до 2 тыс. абортов, однако, по оценкам экспертов, подпольно и за границей польки делают их от 100 до 200 тыс. в год.

Из-за "Черного понедельника" в Польше закрыты часть ресторанов, где большинство обслуживающего персонала - женщины, а руководители ряда фирм сами позволили женской части персонала не выходить на работу.

Одновременно в ряде городов прошли и "белые акции", участники которых выступили за защиту жизни от момента зачатия.