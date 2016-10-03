На Нигерию приходится 10% смертей во время родов - ООН

Господин Осотимехин, который ранее занимал должность министра здравоохранения Нигерии, сказал, что несовершеннолетние матери по всему миру ежедневно рожают около 20 тысяч детей, сообщает ВВС. Значительная часть беременностей при этом завершается смертью матери, плода или обоих.

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В Нигерии, которая страдает от конфликтов, недостатка контрацептивов, большого количества нежелательных беременностей, сексуальной эксплуатации юных женщин и недостатка сексуального образования, ситуация особо страшная.

Во многих случаях смерть происходит во время операций по прерыванию беременности.

В ООН призвали власти страны упростить женщинам доступ в медучреждения, где делаются аборты.

В Нигерии закон позволяет делать аборты только в случае, если он необходим, чтобы спасти жизнь женщины.