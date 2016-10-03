Нобелевская премия по медицине присуждена японскому биологу Йосинори Осуми

Об этом сообщает BBC Украина.

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В Швеции на протяжении этой недели объявляют лауреатов Нобелевских премий. Церемония вручения наград традиционно состоится позже - в декабре. Каждый победитель получает медаль, диплом и денежное вознаграждение.

В 2016 году на Нобелевскую премию по физиологии и медицине были номинированы 273 ученых.

Кандидатов выдвигают академики, университетские профессора, ученые, предыдущие нобелевские лауреаты, парламентарии и общественные организации. Нобелевский комитет не разглашает имена кандидатов - это могут сделать только они сами или те, кто их номинировал.

Йосинори Осуми родился в японском городе Фукуока в 1945 году. Он специализируется на клеточной биологии и занимается исследованиями разложения белков во время процесса аутофагии, когда внутренние компоненты клетки доставляются внутрь ее мембранных пузырьков и подвергаются разрушению. В данный момент Осуми является профессором Токийского университета.

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Аутофагия необходима клетке для избавления от ненужных органелл. С ее помощью организм также избавляется от ненужных клеток. Этот процесс осуществляется благодаря наличию Atg-генов. Они отвечают за синтез белков киназ, входящих в состав молекулярного комплекса, инициирующего аутофагию.

По традиции, в Стокгольме 10 декабря 2016 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония награждения. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в этом году составит около 950 тысяч долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии). Уменьшение размера премии (который обычно составляет не менее одного миллиона долларов) связано с колебаниями курса шведской кроны.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии по медицине и физиологии определяет Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме. Она состоит из пяти постоянных членов, которые также могут приглашать для консультаций сторонних специалистов.