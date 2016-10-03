80% результатов клинических исследований, проводившихся в Китае, сфальсифицированы - результаты проверки

Компании, отвечавшие за эти испытания, подделывали выводы и часто писали их даже раньше, чем проверяли, как на самом деле работает новое лекарство, сообщает Science Alert.

Данные в этой ситуации «подгонялись», чтобы соответствовать результатам. Часто «новый» препарат на самом деле представлял собой комбинацию уже известных старых, известно также о случаях, когда организации намеренно умалчивали о наличии побочных эффектов.

Всего Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая проверило информацию по 1622 якобы прошедшим клиническим испытаниям новых препаратов, ожидавших утверждения для того, чтобы выйти на рынок. Более 80% из них в китайских аптеках уже не появятся.

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Огромное число исследований были проведены ненадлежащим образом, имели неполные данные или вообще не проводились никогда. Сообщниками становились и третьи лица, в чьи обязанности входила независимая экспертиза клинических испытаний — им либо угрожали, либо платили. Подобные случаи были не единичны — служебным положением злоупотребляли на всех уровнях, в этом были замечены даже не отдельные люди или организации — практически вся система клинических испытаний в Китае работала подобным образом. Кроме того, даже на ученых, которые занимались исследованиями, оказыывалось давление — от них требовали исключительно положительных результатов. Теперь власти опасаются того, что уже зарегистрированные лекарства, обращающиеся на рынке, могли быть «проверены» точно так же. Это означает, что люди лечатся с помощью препаратов, которые фактически действуют неизвестным образом и имеют неизвестные побочные эффекты.

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При этом в больницах, а также в самих организациях фармацевтической направленности заявляют (имена этих людей не разглашаются), что открытие властей на самом деле было «секретом Полишинеля». Расследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов было посвящено только западным лекарствам — однако ситуация со средствами традиционной китайской медицины может быть намного хуже. Лю Лянь (Luo Liang), один из специалистов китайской системы здравоохранения, прокомментировал, что в Китае подделывают все, и если есть хоть малейшая возможность извлечь доход из фальсификации лекарств — это обязательно произойдет.