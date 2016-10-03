Ученые обнаружили еще одно полезное свойство корицы

Ее клали в пищу и в погребальные костры, использовали как ароматизатор, о чем упомянуто даже в Ветхом Завете. Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT) решили проверить, каким образом эта распространенная пряность действует на организм, пишет Мedical Хpress. Для этого они подсыпали специю в корм к свиньям и пронаблюдали за тем, как меняется их состояние в зависимости от наличия корицы в рационе.

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О результатах исследования рассказал его руководитель профессор RMIT Курош Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh). По его словам, когда свиней кормили при комнатной температуре, количество углекислоты, которой они выделяли, увеличивалось. Корица, добавленная к их пище, уменьшала секрецию желудочной кислоты в целом и ее фермента пепсина в частности, что, в свою очередь, снижало температуру желудка животных во время потребления корма.

Когда свиньям жарко, они дышат учащенно, снижая выработку углекислого газа и облегчая этим свое состояние. Корица действует таким же образом — то есть она не только охлаждает организм животных, но и ведет к значительному улучшению состояния их здоровья. Еще один исследователь из группы профессора Калантара-заде, Цзянь Чжэнь у (Jian Zhen Ou) добавил, что температура желудка у свиней понизилась на 2 градуса по Цельсию. «Без сомнения, корица так популярна в жарких странах в том числе потому, что после ее употребления люди чувствуют себя лучше, и им становится не так жарко», — отметил он.

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Эта научная работа является частью более крупного исследования. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета изучают, каким образом можно улучшить состояние здоровья кишечника, и используют при этом капсулы с датчиками газа, которые нужно глотать, а также «умные таблетки» собственной разработки. Курош Калантар-заде заявил, что кишечные газы как побочный эффект потребления пищи могут содержать важную информацию о том, как функционирует кишечник. Эксперименты со свиньями и корицей, по словам профессора, показывают, как капсулы с датчиками газа могут помочь получить данные о физиологии болезней желудочно-кишечного тракта. Датчики станут подспорьем не только при постановке диагноза, но и при лечении таких заболеваний.