ВОЗ объявила Америку первым в мире регионом, свободным от кори

Об этом сообщила Панамериканская организация здравоохранения (ПОЗ), пишет REUTERS.

Три года подряд в Северной и Южной Америке не было зафиксировано ни одного случая заболевания корью.

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Во всем мире корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста в странах, что развиваются.

Около 250 тысяч человек в мире были заражены корью в прошлом году, больше всего в Африке и Азии, отметили в ООЗ.

По данным ВОЗ, вследствие опасных осложнений кори - диарея, обезвоживание, инфекции дыхательных путей и энцефалит - ежедневно в мире умирает около 314 человек.

Последняя вспышка кори в Северной и Южной Америке была зафиксирована в Венесуэле в 2002 году.