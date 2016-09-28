Sanofi получила от США грант в $ 43 млн на исследования вакцины против вируса Зика

Средства будут потрачены на проведение клинических исследований и организацию производства, пишет REUTERS.

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Ожидается, что вторая фаза клинических исследований экспериментальной вакцины против вируса Зика будут запущены в первой половине 2018 года. Контракт с Министерством здравоохранения и социального обеспечения действителен до 2020 года, но при получении положительных результатов КИ может быть продлен, а финансирование увеличено еще на 130,45 млн долларов. Дополнительное финансирование предназначено для проведения заключительной фазы исследований.

Разработка вакцины была запущена в марте этого года специалистами из Военно-медицинского исследовательского института Уолтера Рида (WRAIR), полномочного органа координации биомедицинских исследований и разработки (BARDA) и Национальных институтов здравоохранения (NIH). В июле к работе над препаратом присоединилась Sanofi.

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В этом месяце BARDA также предоставила 20 млн долларов японской фармкомпании Takeda, тоже ведущей разработку вакцины против вируса Зика.

Вирус Зика опасен для беременных женщин, поскольку может стать причиной развития у плода микроцефалии. Наиболее высок риск нарушений развития плода при инфицировании женщины на ранних сроках беременности.