В России инициируют полный запрет абортов
Патриарх Кирилл подписал обращение о полном запрете абортов в РФ.
Патриарх Московский Кирилл 27 сентября встретился с участниками российского движения "За жизнь" и движения "Православные добровольцы", что собирают подписи под обращением граждан за запрет абортов, и подписал обращение. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
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Авторы обращения требуют внести в законодательство РФ ряд изменений, направленных на запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, а также запрет противозачаточных средств с абортивным действием.
При этом, как пишет Русская служба ВВС, пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сообщил агентству "Москва", что в обращении речь идет не о запрете абортов полностью, а об их выводе из системы обязательного медицинского страхования.
"В этой позиции нет ничего нового, она была и осталась неизменной. Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ. О полном запрете абортов пока речь не идет", - сказал Волков.
Однако в тексте на сайте Московского патриархата приводится текст обращения, который, по данным сайта, согласовано с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
В нем не упоминается система ОМС, а речь идет именно о полном запрете абортов.
Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин поддержал патриарха Кирилла.