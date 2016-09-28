В России инициируют полный запрет абортов

Патриарх Московский Кирилл 27 сентября встретился с участниками российского движения "За жизнь" и движения "Православные добровольцы", что собирают подписи под обращением граждан за запрет абортов, и подписал обращение. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Читайте такжеКоличество абортов в развитых странах упала до исторического минимума

Авторы обращения требуют внести в законодательство РФ ряд изменений, направленных на запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, а также запрет противозачаточных средств с абортивным действием.

При этом, как пишет Русская служба ВВС, пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сообщил агентству "Москва", что в обращении речь идет не о запрете абортов полностью, а об их выводе из системы обязательного медицинского страхования.

"В этой позиции нет ничего нового, она была и осталась неизменной. Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ. О полном запрете абортов пока речь не идет", - сказал Волков.

Однако в тексте на сайте Московского патриархата приводится текст обращения, который, по данным сайта, согласовано с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

В нем не упоминается система ОМС, а речь идет именно о полном запрете абортов.

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин поддержал патриарха Кирилла.