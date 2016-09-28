В Мексике родился первый в мире ребенок "от трех родителей"

Первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей родился в Мексике, сообщает журнал New Scientist.

Супруги из Иордании обратились к ученым в США из-за редкой генетической болезни, не позволявшей паре иметь ребенка. В связи с тем, что подобные методы вмешательства запрещены в США, работа специалистов проходила в одной из мексиканских клиник.

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Исследователи, которых возглавлял Джон Чжан, применили технологию с использованием генетического материала еще одной женщины-донора. В связи с тем, что подобные методы вмешательства запрещены в США, работа специалистов проходила в одной из мексиканских клиник. Как сообщает издание, мальчик Абрахим Хасан (Abrahim Hassan) родился пять месяцев назад. Опрошенные журналом эксперты назвали его рождение революционным.