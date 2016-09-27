Лекарство на основе каннабидиола подтвердило свою эффективность в терапии эпилепсии

Препарат Эпидиолекс (Epidiolex) на основе очищенного каннабидиола компании GW Pharmaceuticals в клинических исследованиях III фазы продемонстрировал безопасность и эффективность в терапии тяжелых форм эпилепсии, информирует REUTERS.

В исследованиях приняли участие 225 пациентов в возрасте 2-55 лет с диагностированным синдромом Леннокса-Гасто – редкой и тяжелой формой эпилепсии. Все пациенты не ответили на предыдущую терапию стандартными антиэпилептическими лекарствами. В зависимости от группы участники КИ получали Эпидиолекс (20 мг/кг/сутки), Эпидиолекс (10 мг/кг/сутки) или плацебо, экспериментальная терапия сопровождалась стандартными противоэлептическими ЛС.

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Полученные результаты свидетельствуют, что на фоне Эпидиолекса (20 мг/кг/сутки) среднее снижение частоты приступов составило 42%, тогда как в плацебо-группе данный показатель равнялся 17%. В группе пациентов, принимавших экспериментальное средство в дозировке 10 мг/кг/сутки, частота приступов сократилась на 37%.

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Действующим веществом экспериментального Эпидиолекса является очищенный каннабидиол, при этом лекарство не содержит тетрагидроканнабинола, основного психоактивного компонента марихуаны. Компания GW Pharmaceuticals намерена подать в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) документы на регистрацию Эпидиолекса уже в первой половине 2017 года. В случае одобрения препарата, он станет первым в США рецептурным лекарством на основе каннабидиола.