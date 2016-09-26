Ученые Швеции заявляют, что готовы к редактированию геномов человеческих эмбрионов

Об этом сообщил Фредрик Ланнер (Fredrik Lanner), исследователь из Каролинского института (Karolinska Institute). Он рассказал, что уже проводит такие эксперименты, занимаясь модификацией генома эмбрионов с помощью системы CRISPR для того, чтобы разобраться, какие гены участвуют в процессе эмбрионального развития, пишет Тech Тimes.

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Он планирует понять, с чем связаны выкидыши и бесплодие, а также собирается получить новые данные об эмбриональных стволовых клетках и их роль в лечении различных заболеваний. В настоящее время стволовые клетки активно применяются для борьбы с рядом серьезных болезней, например, болезни Паркинсона, некоторых форм слепоты и других нарушений.

Эксперименты по редактированию геномов эмбрионов уже были проведены в 2015 году китайскими учеными. Прошли они, правда, не слишком удачно и были прекращены. В феврале этого года команда ученых из Великобритании получила разрешение на такое редактирование – важным условием было то, что модифицированные зародыши должны быть разрушены через неделю после внесения изменений. Ланнер рассказал, что он планирует проводить эксперименты на семидневных эмбрионах и не собирается растить дольше 14 дней.

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Ряд исследователей и многие представители общественности считают такие эксперименты рискованными и неэтичными – распространено мнение, что технология будет использоваться для создания «дизайнерских» детей. Ланнер же считает, что редактирование эмбрионального генома должно быть разрешено для использования лишь в фундаментальных исследованиях.