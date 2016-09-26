В США зарегистрирован первый биоаналог хумиры

Маркетинговое разрешение получила компания Amgen, пишет PharmaTimes.

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Биоаналог, зарегистрированный под торговым наименованием амжевита, разрешен к применению по тем же показаниям, что и оригинальный адалимумаб, права на который принадлежат AbbVie.

Решение контрольного органа базируется на результатах аналитических, лабораторных, фармакокинетических и клинических исследований, подтвердивших взаимозаменяемость амжевиты и хумиры.

Несмотря по получение маркетингового разрешения, компания Amgen может отложить запуск продаж до 2022 года, поскольку AbbVie утверждает, что Амжевита нарушает некоторые патенты Хумиры. В настоящее время между компаниями ведется судебное разбирательство по данному вопросу.

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Адалимумаб является рекомбинантным моноклональным антителом, пептидная последовательность которого идентична иммуноглобулину подкласса G1. Препарат предназначен для лечения псориаза артропатического, ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита. Годовые продажи Хумиры составляют 15 млрд долларов. В США стоимость лекарственного средства составляет 3797 долларов.