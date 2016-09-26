Ученые опровергли постулат о том, что настроение человека зависит от выражения его лица

Согласно гипотезе мимической обратной связи, настроение человека зависит от его позы и выражения лица. Впервые подобное предположение было сформулировано в XIX веке американским философом и психологом Уильямом Джемсом. Впоследствии было проведено множество исследований, подтверждавших эту гипотезу, пишет Perspectives on Psychological Science.

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Одно из самых главных изысканий на тему было завершено в 1988 году. В нем психологи просили испытуемых улыбнуться, держа между зубами карандаш. В результате их улыбка получалась довольно широкой, и подопытные отмечали улучшение собственного настроения. Кроме того, их просили нахмуриться и зажать карандаш губами — в таком случае реакция на раздражители была менее позитивной.

В этот раз ученые провели исследование с куда большей выборкой испытуемых и выяснили, что старые выводы ошибочны и наличие карандаша во рту не оказывает никакого влияния на настроение человека. Результаты этой работы признал и ведущий автор оригинальной статьи 1988 года.

В 2015 году в рамках «проекта воспроизводимости» (Reproducibility Project) исследователи повторили сто классических психологических исследований, но смогли воспроизвести результаты лишь двух третей изо всего массива.