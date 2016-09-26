В Варшаве медики вышли на манифестацию

В Варшаве состоялась манифестация медиков, главные требования которых - увеличение расходов на службу здравоохранения до 6% ВВП и повышение зарплат, передает Польское радио.

Кроме того, манифестанты требуют ускорения работы над законом о минимальной зарплате в службе здоровья, принятием закона о сети госпиталей и пр.

Это была первая совместная демонстрация 9 общепольских профсоюзов, которые представляют почти все врачебные профессии: стоматологи, медсестры, акушеры, медспасатели, физиотерапевты, техники радиотерапии и лабораторные диагностики.

Читайте такжеУкраинским медикам снова обещают повысить зарплату Министр здравоохранения Польши Константин Радзивилл также был на манифестации врачей в польской столице. Чиновник уверил, что расходы на здравоохранение будут увеличены, что реформы постепенно продвигаются и сделал упрек предшественникам, которые пытались избежать ответственности за сферу здравоохранения.

Министр пригласил медиков на переговоры во вторник.