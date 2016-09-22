Телевизор убивает в детях креативность - исследование

В эксперименте ученых из Университета Стаффордшира приняли участие 60 детей в возрасте трех лет. Специалисты разделили детей на группы. Некоторым показывали эпизоды мультфильма "Почтальон Пэт", а остальным дали книги и пазлы. Затем участники прошли тест на креативность.

Ученые оценивали количество и оригинальность идей, возникавших у детей, передает Мeddaily.ru со ссылкой на Deccan Chronicle. У участников, смотревших мультфильмы в течение всего 15 минут, идеи были менее оригинальными по сравнению с теми, кто рассматривал книги или собирал пазлы. Правда, через некоторое время отрицательный эффект сходил на нет.

Читайте такжеПросмотр телевизора способствует истончению костей человека - открытиеНа количество идей просмотр телевизора не влиял. Исследователи отмечают: из-за телевизора дети могут перестать творчески подходить к процессу игры. Это может негативно сказаться на их развитии. Ученые призывают родителей и педагогов взять их выводы на вооружение.