Тревожные мужчины умирают чаще - ученые

09:50, 23 сентября 2016
Зарубежные новости
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Риск генерализованного тревожного расстройства увеличивают хронические воспалительные заболевания кишечника.

joinfo.ua

Исследователи из Кембриджского университета проанализировали данные 16000 человек старше 15 лет, сообщает newsru.co.il.

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Ученые установили: представители сильного пола, страдавшие от тревожных расстройств, в 2 раза чаще умирали от рака по сравнению с психически здоровыми мужчинами. У женщин такой корреляции исследователи не нашли. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как наличие вредных привычек и уровень физической активности.

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Риск генерализованного тревожного расстройства увеличивают хронические воспалительные заболевания кишечника, например, болезнь Крона или неспецифический язвенный колит. Это выяснили исследователи из Университета Торонто. Ученые предполагают, что негативный жизненный опыт и постоянная тревога нарушают процесс формирования стрессовой реакции. Это приводит к негативным последствиям, в том числе хроническому воспалению.

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