"Клубничные" электронные сигареты являются самыми опасными для бронхов - исследование

Новое исследование, проведенное сотрудниками Онкологического института Розвелл Парк, показало: жидкости для электронных сигарет, особенно клубничные, делают пар устройства опасным для здоровья. Кроме того, на его токсичность влияет напряжение аккумулятора, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеДоступность электронных сигарет сокращает распространенность курения - СМИВ ходе исследования специалисты подвергали клетки бронхов воздействию пара от шести электронных сигарет с разным напряжением аккумуляторов. Устройства наполняли жидкостями с разными вкусами (табака, клубники, ментола, кофе и коктейля Пина Колада). Затем ученые оценивали жизнеспособность клеток, их активность и уровень маркеров воспаления.

Читайте такжеЭлектронные сигареты вредны для легких так же, как и обычные - ученыеИсследователи обнаружили: аккумуляторы с высоким напряжением и клубничная жидкость оказались самыми опасными для клеток бронхов. Так, судя по всему, степень токсичности пара электронного устройства сильно зависит от напряжения аккумулятора и используемой жидкости.