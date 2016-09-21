Начало рабочего дня лучше перенести на 10 часов утра - исследование

По мнению Пола Келли, профессора Оксфордского университета, и его коллег, необходимость ежедневно вставать на работу к 9 утра - самая распространенная пытка в современном обществе. Подобный распорядок дня для нас не подходит. Он расходится с нашими циркадными ритмами, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на "Interfax".

Внутренние органы, такие как сердце или печень, работают по другому расписанию, и изменить его нельзя. А вот перенести начало рабочего дня на 10 часов утра - можно. Ученые отмечают: восьмичасовой рабочий день был введен в Великобритании в 18 веке для круглосуточной работы фабрик и заводов. Экономическая ситуация с тех пор сильно изменилась. Поэтому исследователи настаивают на переносе начала рабочего дня.

Читайте такжеНочной сон для женщин важнее, чем для мужчин - исследованиеКстати, в одной британской школе провели эксперимент. Начало занятий перенесли с 8:30 на 10 утра. Благодаря этому успеваемость школьников повысилась на 19%. Специалисты добавляют: стресс, вызванный нарушениями сна, повышает риск хронических заболеваний. Продуктивность сотрудников снижается, они часто берут больничные, и компании теряют деньги. Внесение предложенных учеными изменений поможет это предотвратить.