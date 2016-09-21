Ученые установили, что просмотр драм обладает болеутоляющим эффектом

Просмотр трогательного, выжимающего слезу фильма способствует сближению между людьми, утверждают ученые. Результаты проведенного исследования объясняют нашу тягу к драмам, даже если их сюжет заставляет нас плакать, сообщает Русская служба ВВС.

По данным команды ученых из Оксфордского университета, просмотр трагичных или мелодраматичных картин способствуют выбросу эндорфинов - гормонов радости и удовольствия.

Подобные химические процессы в организме оказывают естественное болеутоляющее действие, а также способствуют сближению с окружающими, говорится в докладе, опубликованном в журнале Королевского общества "Open Science".

Любовь человечества к повествованию появилась еще в античные времена, когда сформировались общины охотников и собирателей, говорит руководитель исследования, профессор в области психологии эволюции Роберт Данбар.

Читайте такжеПросмотр видео о природе существенно снижает уровень агрессии - психологиУвлечение художественными образами - одна из отличительных черт человеческого общества, но до сих пор ученые не занимались изучением особенностей эволюции этого явления.

"Склонность к жанру фикшн - очень важная черта человеческого общества, присущая всем культурам, и она широко изучается учеными-гуманитариями. Но почему фикшн так увлекает массы и каковы его функции - эти вопросы до сих пор не исследовались психологами", - объясняет Робин Данбар.

"Фольклор имеет большую социальную значимость: с его помощью мы передаем мудрость следующим поколениям и фиксируем общинные ценности, которые нас объединяют. Все это очень важно, но не объясняет, почему нам все время нужно, чтобы нас развлекали", - продолжает ученый.

Команда ученых из Оксфорда, состоящая из психологов и литераторов-классицистов, решила проверить, действительно ли просмотр драмы способствует выбросу эндорфинов, способствующих обезболиванию естественным путем.

Читайте такжеИсследователи выяснили, как остросюжетные фильмы влияют на мозгОни показали одной группе участвовавших в эксперименте добровольцев картину "Стюарт: Прошлая жизнь" - драматичную историю бездомного человека с несчастливым детством.

Вторая группа смотрела документальные фильмы на нейтральные темы.

Ученые проверили изменения в болевом пороге добровольцев до и после просмотра с помощью упражнения, во время которого человек опирается спиной о стену, как будто сидит на стуле, и должен продержаться в таком положении как можно дольше.

"Те, кто пережил большую эмоциональную встряску, демонстрировали более высокий болевой порог и в большей степени ощущали связь с товарищами по группе", - рассказывает профессор Данбар.

По его мнению, одно из следствий нашей увлеченности эмоциональными художественными сюжетами - большая сплоченность в соответствующих социальных группах. Эффект эндорфина также наблюдался среди тех, кто смотрел комедии, пел или танцевал.

"Мы не говорим, что этот химический процесс - единственная причина нашей тяги к драме, есть и другие аспекты человеческой психологии. Но это важный момент, объясняющий, почему мы получаем такое удовольствие от художественного кино", - говорит ученый.

Проведенное исследование стало примером не вполне обычного сотрудничества специалистов из таких разных областей, как наука и искусство.

Специалист в области творчества Шекспира Софи Дункан говорит, что они пытались понять, почему и как художественная литература влияет на людей, и что означает выражение "зачитаться книгой".

Результаты показали, что мы можем сами вызывать у себя выброс эндорфинов путем погружения в захватывающий сюжет, говорит литератор.

"Просмотр трагедии или драмы полезен для здоровья. Он высвобождает эндорфины, которые являются естественным обезболивающим средством", - резюмирует Дункан.

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