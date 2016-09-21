Инвестиции в медицинские кадры во всем мире дадут импульс экономическому росту - ООН

«На полях» проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН Комиссия высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста под председательством Его Превосходительства Франсуа Олланда и Его Превосходительства Джейкоба Зумы представила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну итоговый доклад и рекомендации, сообщает ВОЗ.

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Комиссия пришла к выводу о том, что инвестиции в создание кадров здравоохранения необходимы для дальнейшего движения в сторону Целей в области устойчивого развития, в том числе для повышения уровня здоровья населения, укрепления глобальной безопасности и обеспечения инклюзивного экономического роста. Комиссия сформулировала 10 рекомендаций по достижению этих результатов посредством надлежащего инвестирования в создание рабочих мест в секторе здравоохранения, что может дать импульс экономическому развитию стран, позволить им продвинуться вперед на пути к обеспечению всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием и укрепит защиту от вспышек болезней, таких как Эбола.

По прогнозам старение населения и рост распространенности неинфекционных заболеваний к 2030 г. приведут к необходимости создания 40 миллионов дополнительных рабочих мест в секторе здравоохранения, для чего потребуется удвоить нынешнее число работников здравоохранения. Однако, большинство этих рабочих мест будет создано в наиболее богатых странах. Если не будут приняты меры, в мире и, главным образом, в странах с низким уровнем доходов и доходами ниже среднего уровня, будет не хватать 18 миллионов работников здравоохранения, необходимых для обеспечения и поддержания всеобщего охвата медико-санитарными услугами.

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Растущий объем фактических данных свидетельствует о том, что инвестиции в сектор здравоохранения приносят существенную отдачу, которая по оценкам составляет 9 к 1. Кроме того, около четверти экономического роста за период с 2000 по 2011 гг. в странах с низким и средним уровнем доходов было связано с улучшением ситуации в здравоохранении. Инвестиции в развитие профессиональных навыков и создание новых рабочих мест в секторе здравоохранения будут также содействовать расширению экономических возможностей женщин и молодежи.

«Страны слишком долго рассматривали работников здравоохранения как очередную статью расходов, а не как цель инвестиций, которые могут иметь тройную отдачу в плане повышения уровня здоровья населения, экономического роста и глобальной безопасности в области здравоохранения», – сказала д-р Маргарет Чен, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Требуются срочные меры. Комиссия призывает к марту 2018 г. предпринять неотложные действия для принятия обязательств и обеспечения подотчетности в области ускорения инвестиций в кадры здравоохранения. В ответ на предложение Комиссии заместители ее председателя, представляющие ВОЗ, МОТ и ОЭСР, до конца 2016 г. проведут совещание соответствующих заинтересованных сторон для подготовки пятилетнего плана осуществления 10 рекомендаций.

«В этом докладе приводится надежная доказательная база, которая подтверждает, что инвестиции в экономику здравоохранения и работа по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения могут стимулировать экономический рост и сделать его более инклюзивным за счет создания новых рабочих мест на достойных условиях в целом ряде профессий, – сказал г-н Гай Райдер, Генеральный директор Международной организации труда. – В докладе комиссии содержится ряд практических предложений по осуществлению повестки дня на период до 2030 г. и, в частности, по достижению Цели 3 в области устойчивого развития, касающейся здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте, и Цели 8, касающейся всеохватного экономического роста и достойной занятости».

Сектор здравоохранения – это крупнейший и растущий источник создания рабочих мест. За период с 2000 по 2014 гг. годы в странах-членах ОЭСР занятость в секторе здравоохранения и социальной сфере выросла на 48% на фоне сокращения занятости в промышленности и сельском хозяйстве.

«Эти рекомендации наметят курс дальнейшей деятельности по повышению объемов и эффективности инвестиций в кадры здравоохранения, что является одним из основных условий успеха работы по улучшению качества жизни и содействию процветанию и полной реализации потенциала экономики наших стран», – заявил г-н Анхель Гурриа, Генеральный секретарь ОЭСР.

В основу рекомендаций Комиссии заложена идея о необходимости формирования более многочисленных, современных, экономически устойчивых трудовых ресурсов здравоохранения, которые требуются для укрепления здоровья, профилактики заболеваний, удовлетворения нужд населения и обеспечения инклюзивного экономического роста.

Комиссия сформулировала следующие 10 рекомендаций:

1. Стимулировать инвестиции в создание рабочих мест на достойных условиях в секторе здравоохранения, особенно для молодежи и женщин, в нужном количестве и в нужных местах.

2. Расширить участие женщин в экономической деятельности и содействовать расширению их прав и возможностей посредством институционализации их ведущей роли, устранения гендерного дисбаланса, обеспечения равноправного доступа к образованию и рынку труда в секторе здравоохранения и учета гендерных аспектов в процессе реформирования здравоохранения.

3. Развивать систему высококлассного образования, нацеленного на качественные изменения, и систему непрерывной профессиональной подготовки с тем, чтобы все работники здравоохранения могли в полной мере реализовать свой потенциал.

4. Реформировать модели обслуживания, основанные на оказании помощи, прежде всего, на базе больниц, с переносом акцента на профилактику и эффективное предоставление высококачественных, доступных, комплексных, реализуемых на местном уровне и ориентированных на потребности людей услуг первичной и амбулаторной медико-санитарной помощи с особым вниманием к районам с недостаточным уровнем обеспеченности услугами.

5. Использовать потенциал информационных и коммуникационных технологий для развития санитарного просвещения, ориентированного на потребности людей медико-санитарного обслуживания и систем медико-санитарной информации.

6. Обеспечить вложение средств в создание основных возможностей по ММСП, включая формирование навыков у национальных и международных работников здравоохранения в условиях гуманитарных чрезвычайных ситуаций и как острых, так и затяжных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Обеспечить охрану и безопасность всех работников и учреждений здравоохранения в любых условиях.

7. Привлечь достаточный объем финансирования из внутренних и международных источников, частных и государственных в зависимости от ситуации, и при необходимости рассмотреть вопрос о масштабной реформе финансирования здравоохранения в целях вложения ресурсов в создание действительно необходимых навыков, достойных условий труда и подготовку надлежащего числа работников здравоохранения.

8. Развивать межсекторальное сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях, вести взаимодействие с гражданским обществом, профсоюзами, другими организациями гражданского общества и частным сектором; встроить в национальные планы и стратегии в области здравоохранения и образования вопросы международного сотрудничества в интересах поддержки инвестиций в создание кадров здравоохранения.

9. Повысить уровень международного признания квалификации работников здравоохранения для содействия более эффективному использованию профессиональных навыков и извлечь больший положительный эффект из миграции работников здравоохранения, при этом корректируя его негативные последствия и обеспечивая защиту прав работников здравоохранения.

10. Провести всестороннее исследование и анализ рынков труда в сфере здравоохранения с применением стандартизированных статистических показателей и методологии в целях укрепления научно-доказательной базы, подотчетности и деятельности.