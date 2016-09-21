Страны ООН подписали обязательство о борьбе с супербактериями

Сразу все 193 страны-члена ООН подписали документ, в котором обязались избавить мир от супербактерий - устойчивых к лекарствам болезнетворных организмов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Медики уже назвали эту декларацию прорывом. По словам экспертов, если странам удастся придерживаться декларируемых планов, в мире будет ежегодно умирать на 700 тыс. людей меньше.

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Новый документ - всего четвертое соглашение в истории ООН, касающееся здоровья: ему предшествовали декларация по борьбе с ВИЧ в 2001 году, с незаразными заболеваниями в 2011 году и с вирусом Эбола - в 2013 году.

Теперь у 193 государств есть два года на то, чтобы представить план по борьбе с супербактериями.

Подписанный документ постулирует, что страны будут спонсировать создание новых антибиотиков и работать над улучшением диагностики, а также обучать медицинский персонал и общественность способам борьбы с устойчивыми бактериями.

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Проблема супербактерий возникла в связи с чрезмерной распространенностью антибиотиков, к которым у микроорганизмов выработалась устойчивость.

В Европе и США в результате устойчивости к медикаментам каждый год умирает около 50 тыс. человек.