В США одобрен первый препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

Лекарственное средство компании Sarepta Therapeutics было зарегистрировано под торговым наименованием Эксондис 51 (Exondys 51), сообщает U.S. Food and Drug Administration.

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Согласно решению FDA, препарат этеплирсен (eteplirsen) может применяться для лечения пациентов с лабораторно подтвержденной мутацией гена дистрофина, пропускающего экзон 51.

Решение FDA базируется на суррогатной конечной точке клинических исследований, согласно которой, применение нового лекарственного препарата способствует наращиванию мышечной ткани у некоторых пациентов. Однако пока клиническая эффективность Эксондиса 51 не доказана. FDA обязала Sarepta провести дополнительные исследования для сбора информации по эффективности ЛС.

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Мышечная дистрофия Дюшенна – редкое генетическое заболевание, характеризующееся генерализованной мышечной слабостью. Первые симптомы появляются в возрасте 3-5 лет, в основном заболевание наблюдается у мальчиков. До настоящего времени не существовало специфического метода лечения мышечной дистрофии Дюшенна.