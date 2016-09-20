Урчание кошки нормализует давление и сердечный ритм - исследование

Коты производят терапевтический эффект, доказали российские ученые. Как передает Мeddaily.ru, в Волгоградском государственном университете установили, что коты нормализуют давление и сердечный ритм. Секрет в кошачьем урчании. И его влияние протестировали на 20 студентах.

У добровольцев измеряли давление, пульс, снимали кардиограмму в самом начале эксперимента. Далее им давали прослушать в течение 10 минут запись с урчанием кота в диапазоне 100-120 Герц. Параллельно добровольцам показывали фото котов. После этого оценка состояния добровольцев проводилась повторно.

По словам ученых, кардиограмма менялась буквально на глазах, приближаясь к норме. Изначально давление было повышенным (около 126 миллиметров ртутного столба у девушек и 155 миллиметров у молодых людей). Но урчание позволило снизить давление (у девушек до 119 миллиметров, а у молодых людей - до 152 миллиметров). Сердечный ритм стабилизировался у всех добровольцев.

Читайте такжеВидео с кошками укрепляет психическое здоровье, показало исследованиеДиапазон урчания у кошек варьируется примерно от 20 до 150 Герц. Есть основания полагать, что вибрации на частоте 20 -35 Герц стимулируют подвижность суставов, от 25 до 50 Герц - восстановление костной ткани, регенерацию сухожилий - на частоте 120 Герц, а боль снижается на частоте 50-150 Герц.