Около 50 млн детей в мире являются беженцами, и их количество постоянно растет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес сообщил на Заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов.

Читайте такжеЗа время вооруженного конфликта на Донбассе были ранены 200 детей - ВОЗ«Сейчас мы говорим о наиболее уязвимых беженцах - о детях. Я сам ребенок беженцев. В мире примерно 50 млн беженцев-детей, и сейчас этот показатель постоянно растет. Это говорит о том, что нам нужно действовать, нужно сделать так, чтобы были созданы условия и возможности, которые гарантируют защиту и образование для детей, иначе говоря - нормальную жизнь», - заявил он.

Читайте такжеУкраинская делегация заявила в ООН об использовании детей в войне на ДонбассеПо словам президента, Эстония обращает особое внимание на судьбы беженцев-детей, беженцев, мигрантов и стремится обеспечивать меры защиты детей через европейские программы образования и социальной защиты.