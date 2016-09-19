Курение во время беременности приводит к развитию нервных тиков у ребенка - исследование

Дети женщин, куривших в течение беременности, склонны к синдрому Туретта и другим хроническим нервным тикам. Это обнаружили ученые из Иканской медицинской школы. Исследователи проанализировали данные более 73000 детей, родившихся в Дании, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеКурение во время беременности влияет на ДНК ребенкаУченые обнаружили: у детей, чьи матери выкуривали 10 и более сигарет в день во время беременности, вероятность развития хронического тикозного расстройства была повышена на 66%. Еще у таких детей оказался в 2-3 раза больше риск хронических тиков в сочетании с другими психическими и неврологическими расстройствами, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Читайте такжеИмбирь помогает избавиться от тошнотыСпециалисты не уверены в существовании причинно-следственной связи. Но они предполагают, что никотин способен вмешиваться в процесс развития мозга ребенка. Исследователи добавляют: курение во время беременности связано с преждевременными родами и низким весом при рождении, увеличивающими риск проблем с поведением у детей.