Ученые Великобритании нашли новый способ лечения гипертонии

Ученые выяснили, что к повышенному давлению могут иметь прямое отношение каротидные тельца в сонной артерии. Следовательно, терапия должна воздействовать на них, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на News-medical.net. Было доказано: удалив некоторые тельца, можно добиться в отдельных случаях моментального и продолжительного снижения давления. Причем подобные результаты не дает ни одно лекарство.

Читайте такжеИзмерять давление нельзя только на одной руке, говорят медикиВообще каротидные тельца определяют в крови уровень кислорода. Если уровень кислорода снижается, тельца бьют тревогу и сигнализируют мозгу, что пора повысить давление и участить дыхание. Когда тельца неадекватно активны, давление все время сохраняется повышенным. Ученые создали тесты, которые позволяют понять, являются ли чрезмерно активные тельца причиной гипертонии.

Читайте такжеИсследователи назвали цитрусовые эффективным средством от ожиренияЭксперты обратили внимание на энергетическую молекулу - аденозинтрифосфат. Она и легла в основу новой терапии против повышенного давления. По словам ученых, в каротидных тельцах есть рецептор к молекуле аденозинтрифосфата. Называется он P2X3. Это и есть новая лекарственная мишень.