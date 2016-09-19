Ученые предложили новую классификацию людей по типу личности

Об этом пишет Science Advances. В рамках эксперимента ученые заставили 541 человека разбираться в различных социальных ситуациях. При этом решения испытуемые могли принимать как в собственных интересах, так и в интересах целой группы. Впоследствии весь массив решений и их последствий подвергся анализу с помощью компьютерного алгоритма.

Читайте такжеУченые разработали специальную тренировку для контролирования эмоций

Согласно результатам исследования, 90 процентов людей подпадают под имеющиеся четыре категории: 30 процентов оказались завистниками, остальные 60 — оптимистами, пессимистами и доверчивыми людьми (по 20 процентов на каждую из категорий). Оставшиеся 10 процентов испытуемых компьютер не смог отнести ни к одной из категорий.

Ученые отмечают, что подобный способ классификации групп индивидуумов применяется в отношении людей впервые.