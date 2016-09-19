В Бельгии впервые проведена процедура эвтаназии ребенку

Пол и диагноз пациента неизвестны. Об этом сообщил Вим Дистельманс (Wim Distelmans), председатель Федерального комитета по контролю и оценке эвтаназии Бельгии, отметивший, что несовершеннолетний страдал терминальной стадией неизлечимого заболевания, сообщает REUTERS.

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Эвтаназия в Бельгии была легализована в 2002 году, а с 2014 года в стране разрешена эвтаназия несовершеннолетних всех возрастов – это единственная страна в мире, где это законодательно закреплено. В Нидерландах эвтаназии могут быть подвергнуты лишь дети старше 12 лет.

Несовершеннолетние должны подать прошение самостоятельно, а родители должны дать согласие на проведение этой процедуры. Для получения разрешения пациент «должен находиться в терминальном состоянии, при котором он испытывает постоянные и невыносимые боли, которые невозможно облегчить, а само состояние может привести к смерти в ближайшее время».

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В Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Колумбии, где легализована эвтаназия, смертельные лекарства вводятся врачом. В Швейцарии, Германии, Японии и Канаде пациент получает возможность ввести препараты самостоятельно.