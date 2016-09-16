Ученые установили, что селфи делают людей счастливыми

Оказывается, селфи с улыбкой на лице улучшают настроение. Кроме того, полезно делиться сделанными фото с друзьями. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. В их исследовании приняли участие студенты (28 девушек и 13 молодых людей), рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Siasat Daily.

Читайте такжеУчёные установили: селфи помогают стать увереннее в себеДобровольцы во время исследования, продолжавшегося 4 недели, жили своей обычной жизнью (посещали занятия, выполняли домашние задания, встречались с друзьями). Перед этим участники ответили на ряд вопросов. Также ученые помогли добровольцам установить на смартфоны разные приложения для съемки селфи и записи настроения.

Участников разделили на три группы. Первую группу попросили делать селфи с улыбкой на лице, вторую - фото того, что делало счастливыми их, а третью - того, что могло понравиться другому человеку (ему потом отправляли фотографию). Проанализировав около 2900 записей, специалисты обнаружили: настроение у всех добровольцев улучшилось.

Читайте такжеТри селфи в день - повод обеспокоиться о своей психике, говорят медикиУчастники из первой группы после исследования чувствовали себя увереннее. Добровольцы из второй больше размышляли и начали многое ценить. А студенты из третьей группы стали спокойнее. Еще они отметили, что обмен фото с друзьями и родственниками помогал им снять стресс.