Рак предстательной железы не всегда нужно оперировать - исследование

Результаты исследования, проведенного исследователями из Великобритании, свидетельствуют о том, что лечить нераспространенный рак предстательной железы не всегда нужно, сообщает Медпортал. В эксперименте приняли участие мужчины, у которых был выявлен повышенный уровень простат-специфического антигена, который ассоциирован с увеличенным риском развития рака предстательной железы. Одни мужчины просто продолжали регулярно сдавать анализ на PSA, а другие же решились на более радикальные методы лечения.

Читайте такжеУчёные выяснили, что фталаты могут стать причиной бесплодияДесятилетнее наблюдение за 1643 пациентами показало, что десятилетняя выживаемость была одинаковой у тех, кто просто проходил регулярные осмотры, и тех, кто прошел курс радиотерапии или подвергся хирургической операции. Этот показатель в обеих группах составил 99%. Среди тех, кто предпочел наблюдать, прогрессирование опухоли наблюдалось в одном случае из пяти. В этом случае пациентам назначалось необходимое лечение.

Полученные данные свидетельствуют о том, что радикальные меры при лечении рака предстательной железы не всегда необходимы. Нужно помнить, что терапия может вызвать и серьезные побочные эффекты, например, привести к импотенции или проблемам с мочеиспусканием. Операция увеличивала риск возникновения этих осложнений в два раза, а лучевая терапия приводила к нарушениям работы кишечника.

Читайте такжеАспирин эффективен при раке - исследованиеБританские ученые планируют продолжить наблюдение. Они, однако, подчеркивают, что полученные данные подходят только для пациентов с ранними стадиями рака простаты. Для мужчин с распространенным раком предстательной железы необходимо лечение, а не наблюдение.