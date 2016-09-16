В Оксфорде робот провел первую операцию на глазу пациента

В Оксфорде хирурги провели операцию на глазу человека с помощью роботизированной системы Robotic Retinal Dissection Device (R2D2). Пациентом стал семидесятилетний Уильям Бивер (William Beaver) – пока он первый из тех, на ком была опробована экспериментальная процедура. Всего же в ближайшее время будут прооперированы 12 пациентов, сообщает Медпортал.

Бивер страдает эпиретинальной мембраной – на поверхности сетчатки его правого глаза образовалась пленка, из-за которой мужчина стал видеть искаженное изображение. Для того, чтобы восстановить зрение, необходимо было убрать тончайшую пленку (ее толщина 0,01 мм), не повредив сетчатку.

R2D2 оборудован семью сервоприводами, контроль за работой которых осуществляется с помощью компьютера. Прибор сконструирован таким образом, чтобы проводить все необходимые манипуляции через крошечное отверстие, диаметр которого не превышает 1 мм. Глазное яблоко при этом обездвижено не было.

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Операция была проведена Робертом МакЛареном (Robert MacLaren) и Томасом Эдвардсом (Thomas Edwards). Они рассказали, что разработка робота заняла около двух лет – это первый прибор, который позволяет проводить манипуляции со столь высокой точностью. Пациент, решившийся на операцию, рассказал, что чувствует себя хорошо и зрение к нему вернулось. Он гордится тем, что стал первым пациентом, прошедшим такую процедуру.

Исследователи считают, что R2D2 может использоваться не только для удаления эпиретинальной мембраны, но и для других, еще более сложных операций.

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