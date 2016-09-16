Ученые обнаружили ген ожирения

Отключение этого гена позволяет справиться с лишним весом. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports.

Диета с высоким содержанием жиров изменяет активность мозга, в результате чего увеличивается склонность организма к ожирению. Однако было неизвестно, каким образом это происходит.

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Ученые изучили активность гена Rap1 в нескольких местах организма, в том числе головном мозге мышей. Rap1 участвует в формировании памяти и процессах обучения, однако исследователей интересовала его роль в обеспечении энергетического баланса. У одной группы животных они блокировали активность гена в группе нейронов в гипоталамусе — области мозга, контролирующей взаимодействие между гормональной и нервными системами организма. После этого грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Мыши, у которых был подавлен Rap1, набрали меньше веса, чем животные в контрольной группе. Ученые установили, что генетически модифицированные грызуны ели мало, а их организм эффективно сжигал накопленный жир. Гипоталамус производил в большом количестве гормон РОМС, снижающий голод, и в меньшем — гормоны NPY и AGRP, стимулирующие аппетит.

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Животные с неактивным геном также не развивали устойчивость к лептину (гормону сытости). Это соединение служит сигналом, подавляющим желание есть. Люди, страдающие ожирением, невосприимчивы к лептину, поэтому в их крови он присутствует в больших концентрациях. У модифицированных мышей содержание лептина было низким. Аналогичную картину ученые наблюдали при подавлении функции Rap1 с помощью ингибитора ESI-05.

Результаты исследования помогут ученым разработать новые методы лечения ожирения.