В Канаде разрешили медицинское применение героина

Медицинским работникам на законодательном уровне разрешили прописывать героин пациентам, которым не помогают стандартные методы лечения, в том числе метадон. Об этом информирует CNN.

Читайте такжеВ Иллинойсе разрешили использование марихуаны для детей-аутистовПо словам сторонников лечения, введение фармацевтического героина под контролем врача, безусловно, не поможет в борьбе в зависимостью, однако снизит вероятность передозировки, заражения гемоконтактными вирусными инфекциями. Также доступ к медицинскому героину позволит сократить нелегальное использование наркотиков и связь с криминалом среди наркозависимых.

Власти Канады отмечают, что данная практика уже одобрена правительственными некоторых европейских стран.