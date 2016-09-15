Переизбыток сахара в рационе вредит сердцу - исследование

О том, что жирная пища вредна для сердца и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, известно практически всем. Рекомендация «есть меньше жирного», пожалуй, одна из наиболее популярных среди диетологов и врачей. Однако для сердца опасен не только жир, но и сахар – об этом, правда, говорится гораздо реже. Журналисты The New York Times выяснили, с чем связано это молчание, сообщает Медпортал.

Они обратили внимание на исследование, которое было опубликовано в одном из рецензируемых журналов в начале сентября 2016 года. Авторы публикации во главе со Стентоном Глентцом (Stanton Glantz) изучили данные, касающиеся статьи, вышедшей еще в 1967 году в New England Journal of Medicine. В ней исследовалась взаимосвязь между употреблением сахара, жиров и развитием заболеваний сердца.

Читайте такжеС зависимостью от сахара нужно бороться так же, как с курениемПроизводители сахара, входящие в организацию Sugar Research Foundation, предложили авторам исследования, ученым из Гарвардского университета, солидный гонорар (50 тысяч долларов на сегодняшний день) за то, чтобы они упомянули о негативном влиянии жиров на сердце, умолчав о том, что большое количество сахара также может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для анализа публикации были отобраны одним из руководителей Sugar Research Foundation. В выводах, сделанных авторами говорилось о влиянии жиров на сердце, а о том, влияет ли сахар, ученые практически не упомянули. В те годы ученые не должны были указывать, кем были проспонсированы исследования.

Напомним, что публикация вышла в 1967 году, а с тех пор о вреде сахара стали говорить все меньше. Sugar Research Foundation проспонсировала еще несколько исследовательских групп, в результате чего появились новые статьи, в которых упоминалось лишь негативное влияние жира, а о сахаре не говорилось. Диетологи рекомендовали есть продукты с низким содержанием жира, забывая упомянуть, что такая пища обычно содержит повышенное количество сахара. Употребление таких продуктов могло приводить к набору веса, а лишние килограммы становились причиной развития проблем с сердцем.

Читайте такжеСпециалисты назвали ежедневную норму потребления сахара для детейНасыщенные жиры считались (и считаются до сих пор) одним из важнейших факторов, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему, а о сахаре говорили лишь как о «пустых калориях», вредных в основном для зубов.

Лишь в последние годы стали выходить статьи, в которых говорится о том, что сердцу вредит не только жир, но и сахар. Недавно Американская кардиологическая ассоциация, Всемирная организация здравоохранения и другие влиятельные организации выпустили рекомендации, призывающие сократить употребление добавленного сахара, так как слишком большое его количество повышает риск развития проблем с сердцем.