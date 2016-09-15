Специалисты установили, что соцсети ухудшают настроение подростков

В новом исследовании, проведенном в Университете Эссекса, приняли участие 3500 добровольцев в возрасте от 10 до 15 лет. Ученые обнаружили: активные пользователи социальных сетей чаще были недовольны своей внешностью и ссорились с родителями по сравнению с теми, кто соцсетями не пользовался, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Всего 53% девочек, проводивших в социальных сетях ночью больше 3 часов, были довольны своей внешностью по сравнению с 82% участниц, не пользовавшихся соцсетями. Представительницы прекрасного пола в два раза чаще мальчиков долго сидели в интернете. И активные пользователи соцсетей чаще ссорились с родителями.

Читайте также"Раздвоение" личности ученые назвали главной опасностью социальных сетейДругой недавний опрос, проведенный в Великобритании, показал, что 17% активных пользователей социальных сетей и 11% из тех, кто редко посещал соцсети, были жертвами издевательств. Прогулов тоже оказалось больше среди активных пользователей (14% против 6%). Еще активные пользователи в два раза чаще плохо вели себя на уроках. И они были меньше довольны своими отношениями с другими людьми. 5% не чувствовали поддержку родственников по сравнению с 1% респондентов, редко заходивших в соцсети.