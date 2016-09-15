Стресс негативно влияет на вероятность зачатия - исследование

Хорошо известно, что стресс, который испытывает беременная женщина, может влиять на ее нерожденного ребенка. Однако еще большее влияние стресс оказывает еще до зарождения эмбриона, в момент, когда у женщины происходит овуляция, и она пытается зачать. Ученые из Луисвилльского университета (University of Louisville) и Университета Эмори (Emory University ) обнаружили, что у тех женщин, которые часто беспокоились во время активного планирования беременности, шансы зачать были на 45% ниже, чем у тех, кто не нервничал; кроме того, у одной и той же женщины вероятность зачатия также значительно отличалась в зависимости от стресса, который она испытывала в конкретном месяце — разница достигала 40%, сообщает Медпортал.

Читайте такжеУдаление воспалённых миндалин и аппендикса повышает шансы зачать ребенкаВ исследовании участвовало 400 женщин в возрасте до 40 лет. Эти женщины ежедневно заполняли подробный дневник, в котором оценивали уровень своего стресса по 4-балльной шкале, а также отмечали другие важные факторы, влияющие на возможное зачатие (курение, алкоголь и так далее). Этот дневник велся до тех пор, пока женщина не беременела или же до конца исследования, если забеременеть ей так и не удавалось. Кроме того, ученые брали у участниц слюну на анализ, чтобы выявить в ней биомаркеры стресса.

Читайте такжеАспирин способствует зачатию мальчика139 женщин из 400 зачали детей во время исследования. Ознакомившись с дневниками всех участниц, научная группа выяснила, что каждое повышение уровня стресса на 1 единицу значительно снижало шансы женщин на появление беременности вне зависимости от дополнительных факторов — и тех, которые указывались в дневниках, и других, таких, как возраст и индекс массы тела. Что интересно, у тех женщин, которым удавалось зачать ребенка, в конце месяца, когда это происходило, уровень стресса значительно повышался. Исследователи предположили, что, возможно, это связано либо с известием о беременности (тест или анализ на ХГЧ), либо с гормональными изменениями в организме на малых сроках.

Читайте такжеУченые оспорили миф о вреде позднего отцовстваЭпидемиолог Кира Тэйлор (Kira Taylor), одна из авторов исследования, заявила, что, несмотря на то, что некоторые люди сомневаются в том, что стресс может помешать женщине забеременеть, результаты научных изысканий явно показывают: беспокойство является таким же фактором риска, как и курение, употребление алкоголя, слишком высокая масса тела и так далее.