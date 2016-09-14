Самое дорогое слияние года: Bayer покупает Monsanto за $ 66 млрд

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer объявила о приобретении американской фирмы Monsanto, сообщает euronews.com. Это самое дорогое слияние года – стоимость сделки составила 66 млрд долларов (59 млрд евро).

Таким образом Bayer повысил предыдущую ставку и согласился заплатить за акцию 128 долларов.

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Стороны уже подписали соглашение, которую планируют реализовать до конца 2017 года.

После слияния созданная компания станет крупнейшей в мире в отрасли сельского хозяйства.

Monsanto известна производством гербицидов и генетически модифицированных семян кукурузы, сои, хлопка, пшеницы и сахарного тростника. Ранее источники, близкие к переговорам, сообщали, что после слияния Bayer хочет отказаться от названия Monsanto, чтобы дистанцироваться от критики в ее адрес относительно ГМО-продукции.