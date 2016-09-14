В Таиланде зафиксировано около 200 случаев заражения вирусом Зика

В Таиланде с января этого года зафиксировано около 200 случаев заражения вирусом Зика, пишет REUTERS со ссылкой на Минздрав Таиланда.

Таким образом страна стала одним из лидеров по количеству подтвержденных случаев заболевания в регионе.

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Властей Таиланда призываюти к большей прозрачности в отчетности относительно показателей распространенности вируса Зика. Представители органов здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что раскрытие информации о распространении вируса Зика повредит индустрии туризма в Таиланде.

"С января мы зафиксировали около 200 случаев, и в течение последних трех недель, мы подтвердили в среднем 20 новых случаев в неделю", - говорится в заявлении Минздрава Таиланда. В нем также призывают не паниковать и не бояться посещать провинции в которых зафиксированы случаи заражения вирусом Зика.

В то же время власти Таиланда заявили, что в стране не зафиксировано ни одного случая микроцефалии, вызванной вирусом Зика.