В Таиланде зафиксировано около 200 случаев заражения вирусом Зика
Таиланд стал одним из лидеров в регионе по количеству подтвержденных случаев заболевания вирусом Зика.
В Таиланде с января этого года зафиксировано около 200 случаев заражения вирусом Зика, пишет REUTERS со ссылкой на Минздрав Таиланда.
Таким образом страна стала одним из лидеров по количеству подтвержденных случаев заболевания в регионе.
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Властей Таиланда призываюти к большей прозрачности в отчетности относительно показателей распространенности вируса Зика. Представители органов здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что раскрытие информации о распространении вируса Зика повредит индустрии туризма в Таиланде.
"С января мы зафиксировали около 200 случаев, и в течение последних трех недель, мы подтвердили в среднем 20 новых случаев в неделю", - говорится в заявлении Минздрава Таиланда. В нем также призывают не паниковать и не бояться посещать провинции в которых зафиксированы случаи заражения вирусом Зика.
В то же время власти Таиланда заявили, что в стране не зафиксировано ни одного случая микроцефалии, вызванной вирусом Зика.