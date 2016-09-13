Ученые разработали специальную тренировку для контролирования эмоций

С помощью метода нейронной обратной связи можно управлять активностью в миндалине (области мозга, участвующей в формировании эмоций). Это позволяет успокоиться. К такому выводу пришли сотрудники Тель-Авивского университета. Ученые предлагают использовать нейронную обратную связь в процессе лечения расстройств, связанных со стрессом, передает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеЭмоциональная связь с родителями помогает детям добиться успеха - исследованиеВ исследовании приняли участие 42 добровольца. Специалисты делали участникам ЭЭГ, пока те учились контролировать свои эмоции. Исследователи провели два эксперимента. Участники пытались распознать и изменить звуковой сигнал, соответствовавший активности в их миндалине. После тренировок ученые попробовали вызвать у добровольцев определенные эмоции.

Читайте такжеГолос матери формирует эмоции ребёнкаУчастникам удалось управлять нейронными процессами и своей эмоциональной реакцией. По словам исследователей, обычно для наблюдения за активностью в миндалине используется МРТ. Исследование показало: это можно делать и с помощью ЭЭГ, что гораздо удобнее и дешевле.