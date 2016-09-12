Ученые разрабатывают новый класс препаратов против эпилепсии

Исследователи из Колумбийского университета поняли, как перампанел (лекарство от эпилепсии) блокирует АМРА-рецепторы в мозге. Эти рецепторы передают электрические сигналы и играют определенную роль в развитии судорожных приступов. Специалисты надеются, что их открытие поможет в разработке новых эффективных средств от эпилепсии, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Перампанел - единственный препарат, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, который может заблокировать АМРА-рецепторы. Лекарство имеет много побочных эффектов, поэтому его редко назначают людям, страдающим от эпилепсии.

Читайте такжеДетская эпилепсия не вызывает нарушений в психикеУченые провели исследование на крысах. АМРА-рецепторы у них такие же, как у людей. Исследователи использовали кристаллографический метод. Они наблюдали за действием перампанела и двух других блокаторов АМРА-рецепторов. Исследование показало: препараты вмешивались в работу рецепторов и предотвращали открытие каналов.