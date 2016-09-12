Диетологи составили список продуктов, которые необходимо исключить из рациона

Один из продуктов - маргарин. В нем много соединений, повышающих уровень холестерина (к примеру, транс-жиры, искусственные отдушки, красители). А еще холестерин весьма калориен, что делает его опаснее сливочного масла, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Искусственные подсластители наносят вред здоровью. Сахарин - низкокалорийная замена сахару, считается, помогает контролировать вес. К примеру, его можно найти в диетической содовой. Однако искусственные подсластители повышают риск диабета и повреждений почек.

Читайте такжеСпециалисты доказали опасность сахарозаменителейКетчуп безопасен только в том случае, если сделан он из реальных томатов и в домашних условиях. В рыночных версиях множество красителей, сахара, кукурузного сиропа, соли, - все это приводит к гипертонии, ожирению и повышенному риску болезней сердца.

Глазурь делает выпечку вкусной. Содержащийся в ней сахар не особо полезен и способствует набору веса. Но это не самое страшное. В готовой продукции с глазурью можно найти разные сахара, транс-жиры, кукурузный сироп, искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Клубника, выращенная в больших теплицах в промышленных масштабах, имеет следы 13 разных пестицидов. Это показало исследование американских экспертов. Аналогичная ситуация с проростками пшеницы или бобовых. Помимо химикатов, в них возможно содержание опасных бактерий.

Печенье, приготовленное не дома, может негативно повлиять на состояние организма. Диетологи не раз находили в печенье гидрогенизированные масла, искусственные красители, искусственные ароматизаторы, консерванты. А еще при изготовлении печенья применяется отбеленная мука. С точки зрения вреда для здоровья, так же опасна замороженная пицца. Высокий уровень сахара, соли, глутамат натрия и нитраты придают пицце характерный вкус, но наносят удар по здоровью.

Читайте такжеСодовая увеличивает процент жировой прослойкиСодовая - один из самых опасных продуктов. Вредна и диетическая, и обычная содовая. В обеих версиях содержатся кукурузный сироп (очень много фруктозы), искусственные подсластители (к примеру, аспартам), фосфорная кислота (не дает абсорбироваться кальцию).