Ученые доказали, что изучение иностранных языков значительно повышает активность мозга

Ученые из Высшей школы экономики совместно с коллегами из Университета Хельсинки обнаружили, что изучение иностранных языков повышает «эластичность» нашего мозга и его способность кодировать информацию, пишет Здоровье.

Исследователи измерили электрическую активность мозга у 22 студентов при прослушивании записи разных слови словоформ на родном языке, а также незнакомых словоформ, заимствованных из иностранного.

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Отдельно анализировали «лингвистический анамнез» испытуемых: какими иностранными языками они владеют и в каком возрасте приступили к их изучению. Как показали электроэнцефалографические данные, активность мозга при предъявлении иностранных словоформ была выше у студентов-полиглотов с ранним лингвистическим стартом.

По мнению ученых, изучение новых языков способствует увеличению «эластичности» мозга и готовности быстро обрабатывать информацию. Полученные знания о том, как улучшить процесс обучения, можно применить в лечении дефектов речи после аварий и инсультов.