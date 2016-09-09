Физическая активность защитит от последствий потребления спиртного - исследование

Известно, что активное употребление спиртного связано с повышенным риском смерти. Но, как показали последние исследования, соблюдение рекомендаций по еженедельному уровню физической активности может компенсировать негатив от потребления алкоголя, включая возможное развитие рака. Как отмечает Мeddaily.ru, ученые считают, что употребление алкоголя и физическая активность влияют на одни и те же биологические процессы, но в противоположных направлениях.

Эксперты проанализировали уровень ежедневного потребления спиртного и уровень физической активности у группы лиц старше 40 лет. Людей разбили на четыре группы: выпивавшие реже раза в неделю, выпивающие не более рекомендованной нормы (14 стандартных единиц алкоголя в неделю для женщин и 21 для мужчин), пьющие в опасных объемах (до 35 и 49 единиц соответственно) и пьющие во вредных количествах.

Читайте такжеКрасное вино может компенсировать вред от жирной пищиУровень физической активности оценивали по метаболическому эквиваленту (МЕТ - это отношение уровня метаболизма человека во время нагрузок к уровню его метаболизма в состоянии покоя). Один МЕТ - количество энергии, затрачиваемое человеком в состоянии покоя и эквивалентное сжиганию 1 килокалории на килограмм веса в час. Рекомендованный уровень - 7,5 МЕТ в час еженедельно (около 150 минут умеренной физической активности). Оказалось, если физическая активность хотя бы немного была приближена к рекомендованному уровню, то риск умереть от осложнений, вызванных алкоголем, снижался.