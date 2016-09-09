Ученые создали препарат, который в два раза увеличил выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы

Метастатический рак поджелудочной железы – одно из заболеваний с высокой смертностью. Лишь 18% пациентов с раком поджелудочной железы живут дольше года, а в том случае, если опухоль дает метастазы, выживаемость еще сильнее снижается.

Исследовательская группа из Лондонского Университета (University of London) предложила использовать для борьбы с этим онкологическим заболеванием препарат нового типа, сообщает Медпортал. Оказалось, что он не только работает, но и практически не вызывает серьезных побочных эффектов.

Изыскания показали, что препарат IMM-101 активирует иммунную систему, заставляя ее бороться с опухолью. Авторы выяснили, что комбинированная терапия, сочетающая химиотерапию гемцитабином и IMM-101, помогла уничтожить опухолевые клетки и продлить жизнь пациентов, у которых опухоль поджелудочной железы начала метастазировать. Ангус Далглейш (Angus Dalgleish) поясняет, что другие иммунотерапевтические методы не были столь эффективны в отношении метастатического рака поджелудочной железы.

Лекарство было испытано на 110 пациентах. Все они отметили, что IMM-101 переносится лучше, чем химиотерапевтические препараты, не вызывая побочных эффектов. Средняя выживаемость больных увеличилась примерно в два раза: с 4,4 месяцев до 8, некоторые участники исследования прожили дольше года, а один – больше трех лет.

Читайте такжеУченые работают над исправлением генетических сбоев, которые приводят к развитию ракаПрепарат помогал лишь тем, у кого была диагностирована метастатическая форма рака, а в том случае, если у пациентов присутствовал лишь первичный очаг опухоли, IMM-101 был малоэффективен.

Ранее ученые уже показали, что препарат помогает пациентам с меланомой и раком легкого, однако успехи в лечении рака поджелудочной железы впечатляют гораздо сильнее.