В Индии из-за аномальной жары погибли более 720 человек
14:30, 09 сентября 2016Зарубежные новости
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Из-за экстремальной жары в индийском штате Андхра-Прадеш за последние четыре месяца погибли 723 человека.
REUTERS
Об этом сообщает India Live Today.
Наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Читтур - 238.
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Отмечается, что в прошлом году из-за жары в Индии погибли 1369 человек.
Местная власть разработала комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим, а также развернула информационную кампанию, направленную на ознакомление населения с правилами поведения во время сильной жары.
Напомним, во многих регионах Испании установилась аномальная для сентября жара - температура воздуха превышает 35°.
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