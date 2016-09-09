В Индии из-за аномальной жары погибли более 720 человек

Об этом сообщает India Live Today.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Читтур - 238.

Читайте такжеИюль-2016 стал самым жарким месяцем за последние 136 лет

Отмечается, что в прошлом году из-за жары в Индии погибли 1369 человек.

Местная власть разработала комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим, а также развернула информационную кампанию, направленную на ознакомление населения с правилами поведения во время сильной жары.

Напомним, во многих регионах Испании установилась аномальная для сентября жара - температура воздуха превышает 35°.