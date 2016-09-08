В горах Словакии разбился вертолет скорой медицинской помощи

Вертолет скорой помощи разбился сегодня ночью, в горном районе Словакии, неподалеку от города Банска-Бистрица, пишет Novinky.cz.

Погибли 50-летний пилот, 46-летняя врач, 32-летний фельдшер и пациент.

Как сообщается, вертолет скорой помощи был вызван, чтобы доставить в больницу мужчину, сильно повредившему ногу во время вечерней прогулки. После того, как машина поднялась в воздух, связь с ней оборвалась.

К месту ЧП отправились спасатели, полицейские и пожарные. К утру были обнаружены тела погибших и останки вертолета.